سما المصري في وصلة رقص جديده جننت الشباب في غرفة نومها

ليست المره الاولى التي تسير فيها الراقصة المصرية الاستعراضيه سما المصري الجدل حولها بطريقه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعيه بعد نشر الصور والفيديوهات الجريئه منها للغايه يوميا عن حياته اليوميه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع السوشيال ميديا بطريق كبيره جدا.

ودائما نتطر سما المصري وكل وسائل الاغراء والجرائم حيث لا مما تظهر داخل منزلها سواء داخل الحمام ولا تقوم بغسيل او داخل غرفه نومها وهي تقوم بصلاه اقص جريئه منها الغايه وترتدي الملابس المكشوفه والضيقه بطريقه كبيره جدا

الأمر الذي يعتمد على الإثارة والمرح ، وقدمت سما المصري هذا الفيديو احتفالاً بفوز المنتخب المصري ، وظهرت سما المصري بفستان قصير أظهر سحر جسدها العاري.

وعلقت سما المصري بأنها تراهن مع إحدى صديقاتها على أنها ستقوم بمسح البلاط في حال فوز الفريق المصري ، وسما المصري تقوم دائمًا بتعليم النساء وإظهار الوشوم وأردافها ، حيث تقوم بخلع ملابسها قطعة قطعة.

تنفرد سما المصري دائما بالفيديوهات الشيقة التي دائما ما تخرج فيها ، وتعتمد سما المصري في الفيديو على ظهور بعض سحرها ، ودائما تقول أن من يريد تقليد لي يقلد ، وهو أمر له وصلت إلى حد تقليد نجوم الفن لسما المصري مؤخرًا ، ظهرت عدة فيديوهات لفنانات تقلد سما المصري.