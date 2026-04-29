سعر البلاتين يحقق الهدف التصحيحي– توقعات اليوم 29-4-2026

فعّل سعر النحاس الهبوط التصحيحي بتسلله دون مستوى 5.9700$ ليتفاعل مع سلبية المؤشرات بوصوله نحو 5.8450$ ليتقرب بذلك من الهدف المقترح بالتقرير السابق.

نود التنويه إلى أن نجاح السعر بالثبات فوق مستوى 5.8100$ قد يمكنه ذلك من البدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف من خلالها قريبا لمستوى 6.0200$ ومن ثم ليضغط على العائق المستقر عند 6.1200$, أما تعرضه لضغوط سلبية جديدة قد يجبره على استئناف الهبوط التصحيحي بتسلله دون 5.8100$ لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 5.7000$ و5.5900$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8100 $ و 6.0200$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع