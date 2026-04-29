سعر اليورو مقابل الدولار يشهد تعافي محدود ضمن مسار هابط – توقعات اليوم – 29-04-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتكز على مستوى الدعم 1.1690 والذي كان يمثل هدفاً سعرياً سابقاً، ما منحه زخماً إيجابياً ساعده على تعويض جزء من خسائره الأخيرة وتحقيق هذا التحسن النسبي.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع نجاح السعر في تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، إلا أن الضغوط السلبية لا تزال قائمة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تحركه بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، إلى جانب استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يحد من فرص استكمال التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة.