سعر الدولار مقابل الفرنك يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-04-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 0.7910، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.