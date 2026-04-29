سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-04-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من كسر مستوى الدعم الحالي عند 75,500$، في إشارة إلى تصاعد الضغوط البيعية واستمرار ضعف الأداء على المدى القصير، خاصة بعد تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.

ويعزز هذا السيناريو السلبي استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تضغط على تحركاته، إلى جانب نجاح مؤشرات القوة النسبية في تصريف جزء من التشبع البيعي، ما يعطي السعر مساحة أكبر لتعميق خسائره خلال الفترة القريبة المقبلة.