سعر النفط الخام يحاول اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 29-04-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر دون مستوى الدعم 4,600$، في تأكيد فني واضح على كسر هذا المستوى وتحوله إلى مقاومة، ما يعكس قوة الاتجاه الهابط على المدى القصير واستمرار سيطرة الضغوط البيعية.

ورغم ظهور بعض الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، إلا أن تأثيرها ظل محدوداً ولم ينجح في دعم السعر، وهو ما يعزز من سلبية المشهد الحالي، ويزداد هذا الضغط مع استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يرجح احتمالات مواصلة التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.