سعر اليورو مقابل الين يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-4-2026

أعلن سعر المؤشر عن تأجيله للهجوم الصاعد نتيجة لثبات الحاجز المستقر عند 7190.00 ليضطر لتقديم تداولات تصحيحية مؤقتة بملامسته لمستوى 7125.00 ومن ثم ليقفز مجددا فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 7150.00.

نتوقع استمرار تقديم السعر لتداولات جانبية ضعيفة لحين تحقيقه لاختراق الحاجز المذكور سابقا ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف محطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 7255.00 و7290.00 على التوالي, أما فشل الاختراق سيزيد من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط بتسلله دون الدعم الأولي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 7055.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7150.00 و 7255.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع باختراق الحاجز