سعر اليورو مقابل الين يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-4-2026

  • سعر اليورو مقابل الين يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-4-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-4-2026 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-04-29 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أعلن سعر المؤشر عن تأجيله للهجوم الصاعد نتيجة لثبات الحاجز المستقر عند 7190.00 ليضطر لتقديم تداولات تصحيحية مؤقتة بملامسته لمستوى 7125.00 ومن ثم ليقفز مجددا فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 7150.00.

 

نتوقع استمرار تقديم السعر لتداولات جانبية ضعيفة لحين تحقيقه لاختراق الحاجز المذكور سابقا ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف محطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 7255.00 و7290.00 على التوالي, أما فشل الاختراق سيزيد من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط بتسلله دون الدعم الأولي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 7055.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7150.00 و  7255.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع باختراق الحاجز

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا