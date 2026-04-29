تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات شاشة وكاميرات هاتف Oppo Find X10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول هاتف Oppo Find X10 المرتقب، المتوقع الكشف عنه في الصين خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث تشير المعلومات الجديدة إلى تركيز كبير على الكاميرا والشاشة.

ووفقًا للمسرّب Digital Chat Station، يأتي النموذج الهندسي الأحدث للهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر بحجم 1/1.4 بوصة.

كما يجري اختبار خيارين لكاميرا التقريب البيريسكوبية بتكبير 3x، الأول بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر 1/1.56 بوصة، والثاني بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر 1/2.0 بوصة. ويُذكر أن مستشعر 64 ميجابكسل جديد، بينما يعتمد خيار 200 ميجابكسل على مستشعر Samsung HP5.

وفيما يتعلق بالشاشة، يشير تسريب آخر إلى أن الهاتف قد يأتي بلوحة مسطحة تدعم معدل تحديث 165 هرتز. كما رجحت تسريبات سابقة استخدام شاشة بقياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K.

ومن ناحية البطارية، يُتوقع أن يعتمد الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 8,000 مللي أمبير، إلى جانب معالج MediaTek Dimensity 9600 غير المعلن رسميًا حتى الآن.

كما يُرجح أن تضم السلسلة ثلاثة إصدارات هي Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max، مع دعم محتمل للشحن اللاسلكي المغناطيسي على غرار MagSafe.

