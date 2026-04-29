خالد مزنر ينضم إلى لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي

دبي - فريق التحرير: يشارك المؤلف الموسيقي والمنتج، خالد مزنر في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي عن فئة “نظرة ما”.

يُعد قسم “نظرة ما” أحد الأقسام الرئيسية في مهرجان كان، حيث يسلط الضوء على أعمال مميزة لديها رؤى جديدة ولغات سينمائية مبتكرة. ويعكس هذا التعيين المسيرة الفنية الفريدة لمزنر، التي تشمل الموسيقى، والسينما، والإبداع المعاصر.

ومن الجدير بالذكر أن الملحنين نادراً ما يُمثلون في لجان تحكيم كان، مما يجعل هذه المشاركة مميزة بشكل خاص ويعكس صوتاً فنياً يربط بين الصوت والصورة.

عرف مزنر بتأليفه لموسيقى الأفلام وخاصةً بتعاونه الطويل مع المخرجة نادين لبكي، حيث ساهم بشكل ملحوظ في فيلم “كفرناحوم”، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في كان عام ٢٠١٨ وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار.

وعن هذه المشاركة، قال خالد مزنر: “أنا فخور جدًا بانضمامي إلى لجنة تحكيم”نظرة ما” هذا العام. أشكر مهرجان كان السينمائي على هذه الدعوة. وأتطلع لاكتشاف مواهب وأفلام جديدة.”

سيُقام مهرجان كان السينمائي من ١٢ إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٦.