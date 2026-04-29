حسام سيلاوي مُلاحق قانونيًا في الاردن بسبب تصريحات مسيئة للاسلام وغضب شعبي على مواقع التواصل

دبي - فريق التحرير: يواجه الفنان الأردني، حسام سيلاوي تبعات قانونية وخلافات عائلية علنيّة، عُقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خلال بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تسببت تلك التصريحات، التي وُصفت بالإساءة للدين الإسلامي وللرسول الكريم، في تحرّك السلطات الأمنية الأردنية، التي باشرت التحقيق في مقطع الفيديو المتداول.

وبحسب مصادر أمنية، فقد صدر تعميم رسمي يوجب ضبط “سيلاوي”، فور عودته إلى البلاد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كونه يتواجد حالياً خارج المملكة.

من جهته، ​اتخذ والد “سيلاوي”، خطوة حاسمة وعلنيّة، حيث أعلن براءته الكاملة من نجله عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”. إذ وجّه الوالد رسالة قوية ومباشرة عبر فيها عن موقفه الصارم، مؤكداً براءته أمام الله ورسوله من تصرفات ابنه التي وصفها بالتافهة، مبرئاً ذمّته من كل ما صدر عن نجله.

​كما أوضح الأب في تصريحات له أن هذا الموقف لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة لخلافات متراكمة منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه قام بقطع كافة سُبل التواصل مع ابنه وحظره عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على رفضه العودة لهذا التواصل ما لم يغيّر ابنه مسار حياته وسلوكياته.

هذه الأنباء، أحدثت صدمة كبيرة في أوساط المتابعين والوسط الفني، حيث سادت حالة من الذهول والاستياء بين الجمهور إزاء ما ورد في تصريحات “سيلاوي”، إضافة إلى التطور الصادم في العلاقة بينه وبين والده الذي لطالما عبّر عن احترامه ومحبته له.

وتوالت التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن غضبهم من الإساءات التي تم تداولها، في حين انقسمت الآراء حول الموقف العائلي؛ فبينما أيّد البعض خطوة الوالد واعتبروها رسالة حازمة لرفض أي مساس بالمعتقدات الدينية، رأى آخرون أن الخلافات العائلية خاصة، إلا أن الغالبية أجمعت على أن ما قام به “سيلاوي” قد تجاوز الخطوط الحمراء.

​يأتي هذا كله في وقت أعلن فيه “سيلاوي”، انفصاله عن زوجته ساندرا، بعد فترة وجيزة من زواجهما الذي كان قد حظي باهتمام كبير من الجمهور في أوائل عام ٢٠٢٥.