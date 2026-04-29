السامرائي يلتقي المندلاوي ويبحثان دعم مسار تشكيل الحكومة الجديدة



بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، انه "التقى رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، في بغداد، رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف علي الزيدي برئاستها".



وتناول اللقاء "أهمية تعزيز التفاهم بين القوى السياسية ودعم جهود تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية المحددة، بما يمكنها من إدارة المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات، إلى جانب التأكيد على العمل المشترك لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز أداء مؤسسات الدولة".