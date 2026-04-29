انت الان تتابع خبر استهزاء أوروبي ثنائي من ترامب... الملك تشارلز وماكرون يستعيدان التاريخ! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضمن جدول زيارته الرسمية إلى واشنطن والتي تمتد لأربعة أيام وانطلقت يوم الاثنين، أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حفل عشاء مساء الثلاثاء على شرف الملك.

وخلال الحفل، اختار الملك تشارلز الرد بذكاء ودبلوماسية على تصريح شهير وسبق لترمب أن أدلى به، قال فيه: "لولا الولايات المتحدة لكانت أوروبا تتحدث اللغة الألمانية اليوم". ليرد عليه الملك بابتسامة قائلا: "لولا إنجلترا، لكنت الآن تتحدث الفرنسية".

فاستغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموقف ليعيد نشر المقطع على حسابه عبر منصة إكس ويعلق عليه: لكان ذلك أنيقاً!