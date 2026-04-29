المالكي يعرب عن دعمه للزيدي في مساعيه لتشكيل حكومة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي"، مبينا ان "اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع في البلاد والمنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية، والعمل بروح التعاون والشراكة من أجل تشكيل حكومة قادرة على ترسيخ وحدة العراق وصون سيادته".

وأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن دعمه للزيدي في مساعيه لتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين، وتعمل على تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".