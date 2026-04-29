نقل الممثل التركي الشاب أوكتاي تشوبوك إلى العناية المركزة بعد توقف قلبه.. ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: تعرض الممثل التركي الشهير أوكتاي تشوبوك لوعكة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته خارج البلاد، حيث توقف قلبه بشكل مفاجئ أثناء تواجده في الخارج.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد خضع تشوبوك، البالغ من العمر ثلاثين عامًا، لتدخلات طبية أولية سريعة ساهمت في إنقاذه، فيما أكد الأطباء أن الخطر على حياته قد تم تجاوزه.
وتم نقل الفنان التركي إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن كثب، حيث لا تزال الفحوصات الطبية مستمرة، على أن يواصل علاجه لفترة إضافية في العاصمة البرتغالية لشبونة.
نذكر أن أوكتاي اشتهر بالعديد من الأعمال منها مسلسلات “دموع جنة”، “الحب يُبكي”، “نفس آخر”، “دين الروح” وغيرها من الأعمال.
