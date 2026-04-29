تكريم لمسيرة فنية كبيرة.. يحيى الفخراني رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الأطفال

دبي - فريق التحرير: في خطوة تحمل دلالات فنية وثقافية كبيرة، أعلن القائمون على مهرجان مسرح الأطفال موافقة النجم الكبير يحيى الفخراني على تولي منصب الرئيس الشرفي للدورة الجديدة من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من مايو المقبل، تأكيدًا على مكانته الاستثنائية في وجدان الفن العربي ودوره البارز في إثراء الحركة المسرحية والدرامية.

ويأتي اختيار يحيى الفخراني تتويجًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، استطاع خلالها أن يرسّخ اسمه كواحد من أبرز رموز الفن العربي، من خلال أعمال شكّلت وجدان أجيال متعاقبة، ورسّخت لقيم فنية وإنسانية رفيعة.

وأكدت إدارة المهرجان أن وجود هذه القامة الفنية الكبيرة يمنح الدورة الجديدة ثقلًا استثنائيًا، ويعكس حرص المهرجان على الربط بين خبرات الكبار وطاقات الأجيال الجديدة، بما يسهم في تعزيز رسالة المسرح كأداة لبناء الوعي وتنمية الإبداع لدى الأطفال والنشء.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المهرجان، التي تمتد على مدار أسبوع كامل، برنامجًا حافلًا بالعروض المسرحية وورش العمل الفنية والتدريبية، بمشاركة واسعة من الفرق المسرحية، في دورة تحمل الكثير من الطموحات، وتكتسب بريقًا خاصًا برئاسة شرفية لفنان بحجم يحيى الفخراني، الذي يظل أحد أبرز حراس الخشبة العربية وصُنّاع أثرها الممتد.