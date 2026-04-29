تحديث- فضيحة فبركة حلقة “فسخ الخطوبة”… رضوى الشربيني تكشف المستور وتتوعد “هذه الادلّة”

دبي - فريق التحرير: علّقت الإعلامية رضوى الشربيني على الجدل الذي أُثير عقب عرض حلقة “فسخ الخطوبة” الخاصة بـ إيمان وأحمد، والتي استضافتهما مؤخراً في برنامجها “هي وبس”، بهدف محاولة الصلح بينهما وإتمام الزواج، قبل أن تعود الفتاة لاحقاً وتدّعي أن الحلقة “مفبركة”.

وخلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت رضوى الشربيني: “وجب التوضيح للرأي العام والجمهور ولكل من يهمه الأمر بشأن حلقة إيمان وأحمد. وباختصار شديد، أحمد أرسل إلى إحدى الفتيات في فريق الإعداد أنه يعاني مشكلة مع خطيبته ويريد مصالحتها من خلال البرنامج، وأوضح أنهما انفصلا عدة مرات، وأنه يرغب في أن تأتي إلى البرنامج حتى نتمكن من الإصلاح بينهما.”

وأضافت أن فريق الإعداد تواصل مع الطرفين أكثر من مرة، كما تواصل معهما كاتب السيناريو، وأكدا حينها أنهما مخطوبان، وأرسلا بطاقات الهوية، إضافة إلى شهادة وفاة والد أحمد.

وأكدت رضوى أن إيمان كانت تتواصل مع فريق العمل عبر تطبيق واتساب، مشيرة إلى أنها تستطيع القراءة والكتابة من خلال الرسائل، لافتة إلى أن الضيوف، مثلهم مثل جميع الحالات التي تستضيفها الحلقة، يوقّعون على إقرار بالموافقة على عرض الحلقة وإظهار جزء من الكواليس أثناء التصوير.

وتابعت رضوى الشربيني حديثها قائلة: “أي أنكِ لم تُفاجَئي عندما كنت أمسك الكارت وأطرح الأسئلة أمام الكاميرا، لأنكِ وقّعتِ على أوراق رسمية. ومن ضمن الإقرار أن المسؤولية الكاملة عن جميع التصريحات ووجهات النظر تقع على الضيف، دون أدنى مسؤولية على إنتاج البرنامج أو إدارة القناة، مع تحمّل الضيف كامل المسؤولية عن أي قول أو فعل يصدر خلال تصوير الحلقة.”

وأضافت مؤكدة: “أي أنكِ وقّعتِ على أن كل حركة وكل كلمة وكل تصرف خلال الحلقة مسؤوليتكِ أنتِ يا أستاذة إيمان. كما أنكِ أرسلتِ لنا بطاقة تفيد بأنك آنسة ولستِ مطلقة.”

كما أوضحت رضوى أن القصة بالكامل جاءت بناءً على طلب أحمد، قائلة: “القصة قصتك، والحكاية حكايتك، وخطيبك هو من طلب الاستعانة بنا حتى تتصالحا. لا أعلم لماذا فعلتِ ذلك، وأنتِ بالنسبة لي لستِ عدواً”.

وأضافت أنها تلقت رسالة من إيمان بعد عرض الحلقة، حيث أبلغت فريق الإعداد بأن الحلقة حققت انتشاراً كبيراً وتصدّرت “الترند”، كما أكدت أن فريق البرنامج كان سعيداً بمحاولة الإصلاح بينهما.

واستكملت رضوى الشربيني تصريحاتها قائلة إن إيمان عادت لاحقاً وهددت أحمد ووالدته باللجوء للقضاء، مدعية أنها لم تكن تعلم بوجود تصوير، بينما أكدت رضوى أنها كانت تعلم تماماً أن الحلقة يتم تسجيلها.

كما كشفت رضوى أن هناك تصريحات قاسية قالتها إيمان عن والدة أحمد خلال التصوير، لكنها لم تُحذف من الحلقة، مؤكدة وجود شهود على ذلك، بالإضافة إلى شهادة الشيخ وخطيبها، قائلة: “هناك شهود عيان يؤكدون أنكِ قلتِ: إذا كانت والدته ثابتة على موقفها فسأفسخ الخطوبة، وقد شهد الشيخ وخطيبك بذلك”.

وفي ختام حديثها، أعلنت رضوى الشربيني أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد صاحبة الحلقة، مؤكدة: “سيكون هناك تحرك قانوني من جهتي بعد التشهير وإثارة الجدل والبلبلة بهذا الشكل. سأذهب إلى القضاء، والقضاء سيعيد لي حقي. كل شيء موجود من تسجيلات صوتية ورسائل وكواليس وتصريحات، وسأتحرك قانونياً حتى ينصفني القانون. لا أعلم لماذا فعلتِ ذلك”.

الجدير ذكره أن الإعلامية المصرية رضوى الشربيني كانت قد تصدّرت مؤشرات البحث في الأيام الماضية، وذلك عقب حلقة مثيرة للجدل من برنامجها “هي وبس” عبر قناة “سي بي سي”، تناولت فيها واحدة من أكثر القضايا الأسرية تعقيداً، وهي “صراع الخصوصية” بين الزوجة وحماتها.

وشهدت الحلقة مواجهة حادة ومؤثرة، حيث استضافت رضوى أماً أبدت تعلقاً شديداً بابنها “أحمد”، رافضةً بشكل قاطع فكرة استقلاله عنها بعد الزواج، وهو ما قوبل برفض شديد من خطيبته التي تمسكت بحقها في الحصول على مساحة خاصة وحياة زوجية مستقلة. وتصاعدت حدة النقاش بين الطرفين لتصل إلى ذروتها بانتهاء الخطوبة على الهواء مباشرة.

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، اقترحت الأم حلاً يقضي بسكنهم جميعاً في شقة واحدة مقسّمة، بحيث تخصص لنفسها غرفة وللزوجين غرفتان، وهو الاقتراح الذي وصفته رضوى الشربيني بـ”غير المنصف” للزوجة، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على خصوصية الحياة الزوجية.

ومن جانبها، تدخلت الشربيني بحنكتها المعهودة لتقديم حل وسط يضمن صلة الرحم ويحفظ الخصوصية في آنٍ واحد، حيث اقترحت أن يسكن العروسان في شقة مستقلة، على أن تنتقل الأم للعيش في شقة أخرى داخل نفس البناية (في الطابق العلوي)، وذلك لضمان القرب الأسري دون المساس بحرمة البيوت.

يُذكر أن برنامج “هي وبس” يواصل تصدّره للمشهد الإعلامي كمنصة تفاعلية، بفضل تركيزه المستمر على طرح قضايا المرأة العربية وتقديم حلول واقعية ومباشرة للأزمات التي تواجه الأسرة العربية.