انت الان تتابع خبر انطلاق ماراثون الحقائب الوزارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف الإطار التنسيقي، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً".

وأشار إلى أن "الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي".

وأوضحت المصادر، أن "ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني".