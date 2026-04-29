انت الان تتابع خبر الزيدي والحلبوسي يؤكدان على توحيد الرؤى للمضي نحو تشكيل حكومة تتجاوز التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى، اليوم الأربعاء، رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي".واضاف ان "اللقاء شهد مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على توحيد الرؤى والمواقف بين جميع القوى السياسية الوطنية، للمضي نحو تشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات، وإكمال مسيرة الإعمار والبناء، وتحقيق الاستقرار في عموم محافظات البلاد".