انت الان تتابع خبر الزيدي يلتقي الشيخ همام حمودي ويناقشان سبل الإسراع بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ان "اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية جديدة، تلبي تطلعات المواطنين في تعزيز الخدمات وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء العراق".



من جهته، وخلال اللقاء، اكد الشيخ حمودي "حرصه على استلهام الحكومة للتجارب السابقة في ترتيب الاولويات الوطنية ضمن برنامجها الوزاري، مشدداً على ضرورة ان تكون حكومة شعب، تردم الفجوة بينها وبين الناس، وتسعى لكسب رضاهم قبل الآخرين، والاهتداء بتوجيهات المرجعية باعتبارها صمام امن البلد، والتصدي للفساد والفاسدين بكل حزم، وعمل كل ما من شأنه حفظ سيادة العراق، وكرامة أبنائه، ومكانته المهمة ودوره المؤثر في محيطه الاقليمي والدولي، مؤكداً دعمه لأي مسار تصحيحي وتوجهات حكومية نحو بناء عراق مقتدر، وحياة كريمة لشعبه".