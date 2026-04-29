تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Signature

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Motorola هاتف Motorola Signature في وقت سابق من هذا العام، حيث جاء بإصدارين لونيين هما زيتوني داكن ورمادي داكن. ومع ذلك، تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تستعد لتقديم خيار ثالث باللون الجديد الذي قد يحمل اسم House of Moto Indigo.

وقد نشر المسرّب الشهير Evan Blass مجموعة من الصور التي تكشف التصميم المتوقع لهذا الإصدار الجديد، والذي يبدو أن التغيير فيه يقتصر على الجانب الجمالي فقط دون تعديل في المواصفات الداخلية.

ومن ناحية العتاد، من المتوقع أن يحتفظ الهاتف بالمواصفات نفسها، حيث يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، مع شاشة LTPO AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1,264p ومعدل تحديث 165 هرتز. كما يُتوقع أن يعتمد على بطارية بسعة 5,200 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 90 واط وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 50 واط.

وعلى صعيد الكاميرات، يُرجح أن يضم الهاتف أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تشمل كاميرا أمامية للصور السيلفي، وثلاث كاميرات خلفية (رئيسية، وعدسة تقريب بيريسكوب، وعدسة واسعة).

