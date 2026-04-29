سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومؤسستين ماليتين صينيتين رائدتين

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومؤسستين ماليتين صينيتين رائدتين، هما بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وذلك تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية، ودفعاً لعجلة التعاون الاستراتيجي بين إمارة رأس الخيمة والصين.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن توقيع مذكرتي التفاهم يجسد التزام إمارة رأس الخيمة ببناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع أهم الأسواق العالمية، وأن هذه الخطوة تُترجم رؤية الإمارة في تحقيق نمو متنوع ومستدام.

وأشار سموه إلى أن التعاون مع مؤسسات صينية رائدة يعزز التبادل الاقتصادي، ويفتح آفاقاً أوسع للابتكار المشترك، ويسهل تدفق الاستثمارات، ويرسخ أواصر التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

وأضاف سموه أن رأس الخيمة، من خلال هذه الشراكات، تواصل تعزيز موقعها الريادي مركزاً عالمياً جاذباً للأعمال، وشريكاً موثوقاً في تحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الطرفين على المدى البعيد.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق لها.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى وضع أطر عمل شاملة للتعاون في عددٍ من القطاعات الحيوية الداعمة لمسار التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة. كما تعكسان التزاماً بالتعاون الثنائي بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تستند إلى الثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية المشتركة التي ترسّخ مساراً للتنمية النوعية المستدامة.

ووقع مذكرتي التفاهم نيابة عن مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، سعادة لودي إمبراختس، مستشار أول للعلاقات الدولية، فيما وقع مذكرة التفاهم عن بنك الصين، بان شينيوان، المدير العام لفرع بنك الصين في دبي، وعن البنك الصناعي والتجاري الصيني، ليو هوا، المدير العام لفرع البنك في دبي «مركز دبي المالي العالمي».

وبموجب مذكرة التفاهم مع بنك الصين، فرع دبي، سيركز الجانبان على تطوير استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات ذات الأولوية، تشمل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والموانئ، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التواصل المؤسسي والتبادل المعرفي.

وتستند هذه الشراكة إلى شبكة بنك الصين العالمية وخبراته في الأعمال الدولية، بما يسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال، ودعم الشركات الصينية الراغبة في تأسيس أعمالها في رأس الخيمة، وتعميق التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتضع مذكرة التفاهم مع فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في دبي إطاراً لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين، وتطوير التعاون المالي، وابتكار حلول تمويلية تدعم أهداف النمو المستدام في رأس الخيمة. كما تتيح الشراكة تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ووكالات ترويج الاستثمار، وممثلي القطاع الخاص، ودعم تأسيس مشاريع مشتركة وشراكات استراتيجية مع شركات صينية رائدة.

وسينظر البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في إمكانات توفير التمويل اللازم لمشاريع رئيسية في البنية التحتية والقطاع الصناعي، بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية للإمارة، إلى جانب التعاون في أنشطة الترويج الاستثماري، بما في ذلك المنتديات، والجولات التعريفية، والوفود رفيعة المستوى.

ومن المنتظر أن تسهم مذكرتا التفاهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة تنافسية للاستثمارات الصينية، وترسيخ الروابط المؤسسية بين اقتصاد الإمارة والاقتصاد الصيني.ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم عقب اتفاقية منفصلة وقعتها إدارة العلاقات الدولية مع الاتحاد الدولي لرواد الأعمال الصينيين «SIEF»، خلال مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين، الذي عقد في بكين في 13 أبريل؛ بهدف تعزيز حضور الإمارة في أسواق الصين الكبرى، والتعريف بمقوماتها لدى صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال، ودعم الاستثمار العابر للحدود، والسياحة، والتبادل الثقافي.