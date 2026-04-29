مجلس «دبي الصحية» يشيد بتطور البحث العلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أشاد المجلس بالتقدّم المستمر الذي تشهده منظومة البحث العلمي في دبي، وأثرها في دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والبروفيسور إيان أندرو جرير، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.

واطّلع المجلس خلال اجتماعه على أبرز المستجدات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

وأشاد المجلس بالتطور المتسارع الذي تشهده منظومة البحث العلمي في دبي، بنجاح علماء «دبي الصحية» و«جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» في نشر 2.362 بحثاً علمياً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «فخورون بالتقدم الذي شهدته منظومتنا الصحية في مجال البحث العلمي، وما حققته من نجاحات تعزز مكانتها على الساحة العالمية، وتدعم رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته. أشكر فرق العمل والعلماء على جهودهم المخلصة، ونحثهم على مواصلة جهود التطوير والبحث العلمي».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تولي دبي البحث العلمي اهتماماً كبيراً لما له من أثر كركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية، ودعم الابتكار في المجال الطبي وتعزيز جهود الوقاية والتشخيص والعلاج».