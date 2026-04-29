“صار عندي ملاك بالسماء”.. الممثلة رين الأشقر تفجع بوفاة أقرب الناس إليها

دبي - فريق التحرير: أعلنت الممثلة اللبنانية، رين الأشقر، وفاة والدها السيد جورج يوسف الأشقر، اليوم الأربعاء الواقع في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في خبر مؤلم أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت رين والدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها، قائلة: “الله يرحمك يا بيي. صار عندي ملاك بالسماء. ضيعان الأوادم. بحبك تتخلص الدنية. رح نرجع نتلاقى. مين خلّف ما مات. المسيح قام”.
ومن المقرر أن تُقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في الثلاثين من الشهر الجاري، في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – بيت شباب.
كما تُقبل التعازي اليوم الأربعاء ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، وقبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في صالون الكنيسة.
تتقدم أسرة موقع “الخليج 365” بأحر التعازي من الممثلة رين الأشقر وعائلتها، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
