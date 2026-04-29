تكنولوجيا: سامسونج تؤكد اسم نظارات Galaxy رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج بشكل غير مباشر اسم نظاراتها الذكية القادمة Galaxy Glasses، وذلك من خلال تحديث جديد لتطبيق Nearby Device Scanning المدمج ضمن واجهة One UI على هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية.

وأظهر سجل التغييرات في الإصدار الأخير من التطبيق دعم ميزة “Glasses quick pair”، إلى جانب عرض مستوى البطارية للنظارات عبر نافذة منبثقة، ما يشير بوضوح إلى اقتراب إطلاق النظارات الجديدة وإمكانية الاقتران السريع بها مباشرة من الهاتف.

ورغم أن سجل التغييرات لم يذكر كلمة Galaxy صراحة، فإن اعتماد سامسونج لهذا الاسم يبدو شبه مؤكد، خاصة أن الشركة تستخدم علامة Galaxy في جميع أجهزتها المحمولة تقريبًا، ما يرجح أن حذفها من السجل كان مجرد اختصار.

كما كشف التحديث أيضًا عن إمكانية عرض نسبة بطارية النظارات على الهاتف أو الجهاز اللوحي، بطريقة مشابهة لما توفره الشركة حاليًا مع Galaxy Buds وGalaxy Watch.

وتشير التسريبات إلى احتمال الكشف عن Galaxy Glasses خلال حدث سامسونج الصيفي Unpacked المتوقع في يوليو. ومن المنتظر أن تأتي النظارات بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية سعة 155 مللي أمبير، دون شاشة مدمجة، مع الاعتماد على معالج Snapdragon AR1، ودعم الاتصال عبر Wi-Fi وBluetooth.

