تكنولوجيا: خدمة Google Translate تكمل 20 عامًا وتحصل على ميزة مطلوبة منذ سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتفل خدمة Google Translate بمرور 20 عامًا على إطلاقها، بعدما بدأت عام 2006 كتجربة بسيطة قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر أدوات الترجمة استخدامًا في العالم.

وتدعم الخدمة اليوم نحو 250 لغة وأكثر من 60 ألف زوج لغوي، ما يغطي حوالي 95% من سكان العالم. كما تُعد الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية الأكثر استخدامًا، بينما تأتي عبارة “thank you” كأكثر جملة تتم ترجمتها عبر المنصة.

ووفقًا لجوجل، يستخدم Google Translate أكثر من مليار شخص شهريًا، مع ترجمة تتجاوز تريليون كلمة كل شهر. وبمناسبة هذه الذكرى، أضافت الشركة ميزة جديدة طال انتظارها، وهي ميزة التدريب على النطق.

وتعتمد الميزة على الذكاء الاصطناعي لتحليل نطق المستخدم وتقديم ملاحظات فورية تساعد على تحسين طريقة النطق بشكل أدق. كما تتضمن سيناريوهات تفاعلية لتدريب المستخدمين على التحدث بثقة في مواقف واقعية.

وتتوفر الميزة حاليًا داخل تطبيق Google Translate على اندرويد في الولايات المتحدة والهند، وتدعم في المرحلة الأولى لغات الإنجليزية والإسبانية والهندية، مع توقع توسعها إلى مزيد من المناطق واللغات لاحقًا.

