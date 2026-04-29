تكنولوجيا: شاومي تطلق سخان مياه كهربائي ذكي وموفر للطاقة بسعة 60 لتراً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن إطلاق سخان المياه الكهربائي والذكي الجديد Mijia Smart Electric Water Heater C بسعة تبلغ ستين لتراً في السوق الصيني ليمثل إضافة قوية ومبتكرة لأجهزة المنزل الذكي. ويتوفر هذا السخان المتطور حالياً للطلب المسبق ليوفر للمستخدمين وسيلة سريعة وفعالة للحصول على المياه الساخنة بكل راحة مع التركيز على تقليل استهلاك الكهرباء بفضل ميزاته المتقدمة في توفير الطاقة. ويعمل هذا الجهاز العملي بقوة تسخين تبلغ 2200 واط مما يمنحه القدرة على تسخين المياه بكفاءة عالية والوصول إلى درجات حرارة مثالية تتراوح بين ثلاثين وخمسة وسبعين درجة مئوية لتلبية كافة تفضيلات المستخدمين اليومية.

ورغم أن سعته التخزينية الأساسية تبلغ ستين لتراً، إلا أن شاومي تؤكد قدرته على إنتاج ما يصل إلى 360 لتراً من المياه الساخنة المستمرة مما يجعله خياراً مثالياً ومناسباً للعائلات لتوفير مياه جارية وساخنة لمدة تصل إلى 72 دقيقة متواصلة. و يدعم السخان نظام HyperOS Connect ليتكامل بسلاسة مع منظومة شاومي المنزلية الذكية، حيث تتطلب معالجة هذه المهام المتقدمة وأوامر التحكم الصوتي عبر التطبيق وجود معالج داخلي مدعوم بقطعة ذاكرة عشوائية صغيرة لضمان استجابة سريعة لتوجيهات المستخدم. ويتيح التطبيق المخصص للمستخدمين التحكم عن بعد بكل سهولة وجدولة أوقات التشغيل بما يتناسب مع روتينهم اليومي لضمان راحة لا مثيل لها.

و يتميز هذا السخان بأبعاد مدمجة تبلغ 740 في 461 في 432 مليمتراً ليتناسب مع مختلف المساحات، مع تصنيفه كجهاز من الفئة الأولى في كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمعايير الصينية الصارمة لضمان تقليل فواتير الكهرباء. وفيما يتعلق بالتسعير والتوفر، يبلغ سعر هذا السخان الذكي في السوق الصيني حوالي 146 دولاراً أمريكياً ليكون خياراً اقتصادياً ومنافساً بقوة. ورغم جاذبية هذا المنتج وسعره الممتاز، إلا أنه من غير المرجح أن تقوم شاومي بطرحه في الأسواق الأوروبية أو العالمية في الوقت الحالي، حيث تركز شاومي مبيعاتها الدولية عادةً على منتجات أخرى مثل المكانس الروبوتية الذكية ولم تتوسع بعد في تصدير سخانات المياه خارج سوقها المحلي.