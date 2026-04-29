انت الان تتابع خبر الزيدي والسامرائي يناقشان خطوات تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى، اليوم الأربعاء، رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي".واضاف ان "اللقاء شهد مناقشة مستجدات الأوضاع وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث جرى التأكيد على اهمية تعزيز التفاهمات بين جميع الأطراف للإسراع بتشكيل الحكومة، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة الإصلاح والتنمية لتحقيق تطلعات جميع العراقيين".