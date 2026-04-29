انت الان تتابع خبر السفارة الأمريكية في بغداد تبارك تكليف الزيدي في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تعرب عن أطيب تمنياتها إلى رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، في مساعيه لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين لدعم مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً".

واضافت "نُعلن تضامننا مع الشعب العراقي الساعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق، وتعزيز الأمن لدحر الإرهاب، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة للأمريكيين والعراقيين".