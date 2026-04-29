حين تقلب العدالة الأدوار قاضي دمشق من قفص الإعدام إلى منصة الحكم

في تحول يحمل دلالات سياسية وقانونية عميقة، يعود فخر الدين العريان إلى واجهة المشهد القضائي في دمشق، بعد سنوات قضاها كمنشق ملاحق ومحكوم بالإعدام. اليوم، يترأس الرجل محكمة تنظر في ملفات حساسة تعود إلى حقبة النظام السابق، في صورة تختزل مفارقة العدالة السورية بين الماضي والحاضر، وتفتح باب التساؤلات حول جدية مسار العدالة الانتقالية وقدرته على تفكيك إرث الانتهاكات.

ينحدر العريان من بلدة سلقين في ريف إدلب، حيث بدأ مساره الأكاديمي بدراسة الحقوق في جامعة حلب أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومع دخوله السلك القضائي، تدرج في مناصبه حتى شغل موقع مستشار بمحكمة الاستئناف المدنية في إدلب، ما أتاح له خبرة عميقة ببنية القضاء وآليات عمله داخل الدولة.

مع تصاعد الاحتجاجات واعتماد المقاربة الأمنية، أعلن العريان في عام 2013 انشقاقه عن وزارة العدل، في خطوة عكست اتساع الفجوة داخل مؤسسات الدولة. لم يكن القرار رمزيا، بل مثل انتقالا عمليا إلى مسار قضائي مواز، حيث انخرط في جهود تأسيس منظومة عدلية في مناطق المعارضة.

خلال سنوات النزاع، عمل العريان على إدارة ملفات قضائية وتوثيق الانتهاكات، مستفيدا من خبرته المهنية ومعرفته الدقيقة بالمنظومة القانونية. في المقابل، واجه إجراءات صارمة، إذ صدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام، وصودرت ممتلكاته، في سياق ردع الانشقاقات داخل الجهاز القضائي.

مع التحولات السياسية اللاحقة، صدرت قرارات أعادت عددا من القضاة المنشقين إلى وظائفهم، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد القضائي. وفي مطلع عام 2026، تم تعيين العريان رئيسا لمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في خطوة تعكس توجها نحو إدماج خبرات سابقة في مسار قضائي جديد.

في أولى جلساته، ترأس العريان محاكمة مسؤولين سابقين على خلفية ملفات أمنية معقدة، ضمن إجراءات قانونية تشمل النظر في قضايا غيابية بحق شخصيات بارزة. هذا التطور يعكس بداية فتح ملفات طال إغلاقها، ويضع القضاء أمام اختبار حقيقي في التعامل مع إرث المرحلة السابقة.

يمثل مسار العريان نموذجا لتحول الأدوار داخل الدولة السورية، من قاض ضمن منظومة رسمية إلى منشق ملاحق، ثم إلى قاض يشارك في مسار المحاسبة. هذه التحولات تطرح تساؤلات حول مستقبل العدالة الانتقالية، ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين المحاسبة والاستقرار، في بيئة لا تزال معقدة ومفتوحة على احتمالات متعددة.

من قفص الإعدام إلى منصة الحكم:

فخر الدين العريان قاض سوري انشق عام 2013

أحكام غيابية بالإعدام بحقه

مصادرة ممتلكاته بعد الانشقاق

شارك في قضاء مواز بمناطق المعارضة

أعيد إلى السلك القضائي بقرارات رسمية

عين رئيسا لمحكمة الجنايات الرابعة بدمشق

يترأس محاكمات ضمن مسار العدالة الانتقالية