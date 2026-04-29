تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-04-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس هدفنا السعري الصباحي عند المقاومة 102.00$، مستفيداً من تذبذباته التي شهدها بتحركاته المبكرة لهذا اليوم، والتي اكتسب من خلالها زخماً إيجابياً ساعده في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه قوة إضافية ومساحة أكبر لتوسيع مكاسبه، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تمديد مكاسبه على المدى القريب.