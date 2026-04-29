ريبل (XRPUSD) يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 29-04-2026

صعد سعر سهم شركة ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 26.75$، ليستهدف مستوى الدعم 24.45$ كمستهدف سعري لنموذج القمة المزدوجة.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط