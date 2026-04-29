سعر سهم ديري (DE) يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 29-04-2026

تراجع قليلاً سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 47.00$، ليستهدف مستوى الدعم 42.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط