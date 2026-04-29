عمومية سلوشنز السعودية تعقد اجتماعها 19 مايو لمناقشة توزيع 8 ريالات للسهم عن العام 2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•ترامب غير راضٍ عن تأجيل الاتفاق النووي مع إيران

•الاحتياطي الفيدرالي يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

•أخر اجتماع تحت قيادة "جيروم باول" و "كيفن وارش" يقترب من خلفته



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في أربعة أسابيع ،تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



تتواصل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،في ظل انحسار التفاؤل حيال نجاح المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق سلام دائم.



في آخر اجتماع تحت قيادة "جيروم باول" تترقب الأسواق قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة الحاسمة بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.85% إلى (4,557.39$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,596.76$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ( 4,610.48$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.8%،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,554.97 دولارًا للأونصة ، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.15% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، وسط مخاوف تعثر المحادثات السلام الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ،وتزايد احتمالات تجدد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.



وصلت الجهود لإنهاء الحرب مع إيران إلى طريق مسدود، حيث أبدى دونالد ترامب استياءه من آخر مقترح من طهران، إذ يرغب الرئيس الأمريكي في معالجة الملف النووي كجزء أساسي من اتفاق السلام.



وتواصل أسعار النفط صعودها في الأسواق ،وبقي سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها للموانئ الإيرانية.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الثالث فى 2026 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75% ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.



يصدر قرار الفائدة وبيان "السياسة النقدية " بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.



حيث من المتوقع أن توفر التعليقات المزيد من الأدلة الحاسمة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بالحرب الإيرانية.



جيروم باول

•يُعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم هو الاجتماع الأخير لجيروم باول بصفته رئيساً للبنك المركزي الأمريكي.

•تنتهي ولاية جيروم باول الرسمية كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 مايو 2026.

•رشح الرئيس دونالد ترامب كيفن وارش لخلافة باول، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على تأكيد تعيينه قريباً ليتمكن من استلام مهامه الشهر المقبل.



الفائدة الأمريكية

•قال كيفن وارش، المرشح لمنصب كبير أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، إنه لم يقدم أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع هذا الأسبوع مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": استقر سعر الذهب مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. ويعود جزء كبير من مرونة السوق منذ حالة الذعر التي أثارتها الرسوم الجمركية في أبريل الماضي إلى افتراض استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتدخل في حال تدهور الأوضاع.وأوضح سبيفاك: إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى صعوبة اتخاذ مثل هذا الإجراء، فقد ينخفض سعر الذهب.



وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة: نتوقع أن يكون أداء سعر الذهب متذبذبًا على المدى القريب، لكننا نتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة لإعادة اختبار مستويات قياسية مرتفعة، نظرًا لأن العوامل الهيكلية الدافعة وراء هذا الارتفاع (التوترات الجيوسياسية، والتعريفات الجمركية، وعدم اليقين التجاري) لا تزال قائمة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 3.43 طن متري،فى خامس انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,040.91 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 24 نوفمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يستقر بمنطقة سلبية - توقعات اليوم – 29-04-2026