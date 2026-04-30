دونالد ترامب يدعو إيران للإسراع باتفاق ينهي الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إيران إلى «الإسراع» في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يضع حدًا نهائيًا للحرب.

وفي غضون ذلك، يستعد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للإدلاء بإفادته الأولى أمام الكونغرس بشأن الحرب مع إيران، فيما أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن ترامب يميل إلى رفض المقترح الإيراني الأخير، الذي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أبلغ إدارته الاستعداد لحصار طويل لموانئ إيران، بهدف دفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي، انطلاقًا من اعتقاده أن طهران «لا تفاوض بحسن نية». كما يسعى إلى إلزامها بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا، والقبول بقيود صارمة بعد تلك المرحلة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: «إيران عاجزة عن ترتيب أمورها... من الأفضل لهم أن يعقلوا قريبًا».