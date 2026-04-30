سعر الذهب يشهد تعافي محدود داخل مسار هابط - توقعات اليوم – 30-04-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد تشكل دايفرجنس إيجابي، ما ساعد السعر على تعويض جزء من خسائره السابقة وتصريف حالة التشبع البيعي.

ورغم هذا التحسن لا تزال الضغوط السلبية مسيطرة، في ظل تحرك السعر ضمن موجة فرعية هابطة على المدى القصير وبمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، إلى جانب استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من النظرة السلبية ويحد من فرص استمرار الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.