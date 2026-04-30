زراعة +60 ألف شجرة لدعم الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في زراعة 40 ألف شجرة، في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستدامة البيئية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.
ويأتي هذا المشروع استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدت زراعة أكثر من 20 ألف شجرة، ليرتفع إجمالي عدد الأشجار إلى أكثر من 60 ألف شجرة، لتصبح المساحات الخضراء 3 أضعاف ما كانت عليه في موسم الحج الماضي، مما يسهم بشكل مباشر في تلطيف المناخ، بما يعزز توفير بيئة أكثر راحة للحجاج أثناء أداء مناسكهم. وتعتمد كدانة في تنفيذ هذا المشروع على اختيار أنواع نباتية مدروسة تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية، مع مراعاة الكفاءة التشغيلية.
ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بتبني حلول مستدامة ومبتكرة تسهم في تحقيق التوازن البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة ويرتقي بتجربة قاصديها.
