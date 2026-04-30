سعر الدولار مقابل الفرنك يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 30-04-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز الزوج إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.