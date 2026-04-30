جهود تطوعية لإثراء السياحة البيئية والحفاظ على استدامة المتنزهات البرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية طلعة التمياط، حملة تطوعية لتنظيف المتنزهات البرية الواقعة ضمن نطاقها، بمشاركة طلاب من المرحلتين المتوسطة والثانوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية.

وتركز المبادرة على رفع مستوى النظافة في المواقع البرية التي تشهد إقبالا من المتنزهين، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في الغطاء النباتي والمظهر العام للمتنزهات.

كما تسهم الحملة في تنمية روح العمل التطوعي لدى الطلاب، وتعزيز قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية، من خلال إشراكهم ميدانيا في أعمال النظافة وخدمة البيئة، بما يعكس دور المؤسسات التعليمية في دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها بلدية طلعة التمياط، الهادفة إلى تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وتحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الوعي البيئي في المنطقة.