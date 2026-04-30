ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير اليابان لدى المملكة ياسوناري مورينو. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

