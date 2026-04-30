ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية رواندا

تسلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأفريقية صقر القرشي.
