ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية رواندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع المملكة في الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة.

تسلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأفريقية صقر القرشي.