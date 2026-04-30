ندوة احتفاء بذكرى 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وروسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو ممثلة بالملحقية الثقافية ندوة بعنوان: «قرن من الصداقة والتبادل الثقافي والعلمي» في جامعة الصداقة والشعوب (رودن) بالعاصمة الروسية موسكو، بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، بحضور وكيلة وزارة التعليم الدكتورة لطيفة آل فريان، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعات.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين سامي بن محمد السدحان، كلمة استعرض فيها أهمية العلاقات في مجالات التعليم والثقافة، مشيرا إلى جهود المملكة في الاهتمام بالتعليم كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير مهارات أبناء وبنات الوطن ورفع مستوى المعرفة والكفاءة لديهم وتهيئتهم لسوق العمل المستقبلي.

ولفت النظر إلى أن الجامعات الروسية تتمتع بمستوى أكاديمي مميز عالميا خاصة في مجالات العلوم الهندسية والطب وعلوم الفضاء وغيرها من المجالات التي تكسب المهارات والخبرات العلمية والعملية.

وأوضح السفير السدحان أن تعزيز العلاقات السعودية - الروسية في المجال العلمي والتعليمي والثقافي إلى جانب التعاون القائم في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يعد بمثابة حجر الأساس في الدفع بمستوى هذه العلاقات إلى مستويات أشمل وأوسع وأعمق.