هيئة التراث تختتم موسم أعمال التنقيب الأثري في موقع جرش عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة التراث أعمال الموسم الـ17 من مشروع التنقيب الأثري في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في صون التراث الوطني، وتوثيق مكوناته الأثرية والمعمارية، وإبراز تنوعه الحضاري في مختلف مناطق المملكة.

وأسفرت أعمال التنقيب خلال هذا الموسم عن اكتشاف وحدات سكنية تعود إلى فترتين زمنيتين مختلفتين، شيدت جدرانها باستخدام الحجارة الكبيرة المهذبة ومونة الطين، وتمثل امتدادا لما تم الكشف عنه في المواسم السابقة، وتحديدا في الجهة الشرقية من المسجد المكتشف سابقا في الموقع، وتضمنت هذه الوحدات غرفا تحتوي على عناصر معمارية دقيقة، شملت مستودعات صغيرة لتخزين الحبوب، وتنانير فخارية للطبخ، إلى جانب أحواض ودعامات تعكس أسلوب البناء المحلي السائد في تلك الحقبة.

ووثقت الهيئة من خلال أعمال الموسم شاهدا حجريا نقش على وجهية نصان بالخط الكوفي، يعود أحدهما إلى يوم الخميس الـ17 من رمضان لعام 311 للهجرة، ما يمثل إضافة علمية مهمة للدلالات التاريخية المرتبطة بالموقع.

وشملت المكتشفات الأثرية عددا من الأدوات الحجرية، تمثلت في أجزاء من مدقات، ومساحن، ومجموعة من الرحى بأحجام وأشكال متعددة، إضافة إلى أجزاء من أوان مصنوعة من الفخار العادي والمزجج، وأخرى زجاجية، إلى جانب أوان منحوتة من الأحجار الصابونية.

وتؤكد هيئة التراث على التزامها بمواصلة مشاريع المسح والتنقيب الأثري في مختلف مناطق المملكة، وتطوير آليات التوثيق والحماية للمكتشفات الأثرية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الثقافي الوطني، وتعزيز حضوره المعرفي والثقافي، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية بالتراث الثقافي بوصفه ركيزة من ركائز الهوية الوطنية والتنمية المستدامة.