«الجوازات»: جهاز «الكاونتر المتنقل» يسهل إنهاء إجراءات الحجاج

تقدم المديرية العامة للجوازات جهاز «الكاونتر المتنقل» في مختلف المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية)؛ لتسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ، عبر توظيف أحدث التقنيات التي تسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية وتيسير رحلة الحج. ويعمل «الكاونتر المتنقل» على تسهيل إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بأخذ الخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات السفر، بشكل سلس وسريع دون انتظار.

