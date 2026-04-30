سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتقدم بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 30-04-2026

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثر الزوج بكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد، ما يدعم استمرار هذا الاتجاه التصحيحي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.