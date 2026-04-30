سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 30-04-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اقترب من المقاومة المحورية عند 107.50$، والتي تمثل أحد مستهدفاتنا السابقة، ليدخل السعر في حركة جني أرباح طبيعية عقب موجة الصعود الأخيرة، في محاولة لإعادة بناء الزخم اللازم لاختراق هذه المستويات.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع سعي السعر لتصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي ما قد يفسر هذا الهدوء المؤقت، ورغم ذلك لا يزال الاتجاه الفرعي الصاعد مسيطراً على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل حاد نسبياً يعكس قوة المسار، ما يبقي على فرص استئناف الصعود قائمة خلال الفترة المقبلة.