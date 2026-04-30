السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بعرعر، مبادرة «أنورت 47»، الهادفة إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وتسعى المبادرة إلى مرافقة الحاج منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، عبر حزمة من الخدمات المتنوعة التي تشمل الاستقبال والتنظيم، وتقديم الضيافة السعودية، إلى جانب توزيع الهدايا، بما يعكس قيم الكرم والترحيب التي تتميز بها المملكة.

وتولي المبادرة اهتماما خاصا بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير وسائل نقل مهيأة وكوادر متخصصة لتقديم الدعم والمساندة، بما يضمن راحتهم وسهولة تنقلهم. وفي جانب العمل التطوعي، تعمل «أنورت 47» على استقطاب وتأهيل المتطوعين وتوزيعهم على مختلف المهام، بما يشمل تقديم الوجبات والمشروبات والهدايا للحجاج، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.