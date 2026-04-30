«ساعة مشي» تجمع +3000 مشارك في أكبر مبادرة رياضية مجتمعية متزامنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت المبادرة الرياضية المجتمعية «ساعة مشي»، بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك في إطار دعم جودة الحياة وتعزيز ثقافة النشاط البدني بين أفراد المجتمع.

وشهدت المبادرة انطلاقتها عند الساعة الخامسة والنصف عصرا بمدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة في توقيتٍ موحد، وسط مشاركة تجاوزت 3000 مشارك من مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع، في مشهد يعكس التفاعل الكبير مع المبادرات الصحية والرياضية الهادفة، وجاءت المبادرة بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، وتشجيع المجتمع على ممارسة النشاط البدني بوصفه أسلوب حياة يوميا، إلى جانب الإسهام في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا.

وشهدت مواقع المبادرة تنظيم عدد من الأركان التوعوية والصحية التي قدمتها الجهات المشاركة، حيث تضمنت توزيع الشتلات الزراعية، وقياس المؤشرات الحيوية للمشاركين، إلى جانب تقديم رسائل توعوية وإرشادات صحية، فضلا عن تنفيذ مبادرات تثقيفية متنوعة تخدم مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز البرامج المجتمعية ذات الأثر الصحي، وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية كجزء من الممارسات اليومية، بما يسهم في بناء بيئة صحية داعمة للنشاط والحياة المتوازنة في مختلف محافظات المنطقة.

حضر انطلاق الفعالية وكيل إمارة الباحة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني، وعدد من قيادات القطاعات الحكومية، ومحافظو المحافظات، وفرق المشاة والمتطوعون، الذين أسهموا في إنجاح المبادرة من خلال التنظيم والتوعية وتحفيز المشاركين، مما أضفى على الحدث طابعا مجتمعيا يعكس روح التعاون بين الجهات المختلفة.