سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعاني بسبب كسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 30-04-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتماسك مستوى الدعم المحوري عند 75,500$، ما منحه زخماً إيجابياً يساعده على محاولة تعويض جزء من خسائره السابقة.

ورغم هذا الارتفاع تظل الضغوط السلبية حاضرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتحرك السعر داخل نطاق قناة سعرية داعمة لهذا المسار، إلى جانب استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توالي الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يحد من استمرارية الصعود خلال الفترة المقبلة.