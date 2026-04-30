سعر اليورو مقابل الدولار بين ضغط هابط واحتمالات ارتداد قوي – توقعات اليوم – 30-04-2026

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة وتحركه داخل نطاق قناة سعرية، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحد من فرص التعافي الكامل على المدى القريب.

ورغم ذلك تظهر بوادر إيجابية في الخلفية، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية وظهور تقاطع إيجابي بها، بالتزامن مع ارتكاز السعر على مستويات دعم مهمة تشمل المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً وكذلك 50 أسبوعاً، وهو ما قد يمهد لارتدادات قوية ومفاجئة خلال الفترة المقبلة إذا ما استطاع استعادة مقاوماته القريبة.