شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار بين ضغط هابط واحتمالات ارتداد قوي – توقعات اليوم – 30-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-30 01:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة وتحركه داخل نطاق قناة سعرية، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحد من فرص التعافي الكامل على المدى القريب.
ورغم ذلك تظهر بوادر إيجابية في الخلفية، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية وظهور تقاطع إيجابي بها، بالتزامن مع ارتكاز السعر على مستويات دعم مهمة تشمل المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً وكذلك 50 أسبوعاً، وهو ما قد يمهد لارتدادات قوية ومفاجئة خلال الفترة المقبلة إذا ما استطاع استعادة مقاوماته القريبة.