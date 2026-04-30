سعر الفضة يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 30-04-2026

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، مدعوماً بسعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي يمنحه بعض الزخم المؤقت.

ورغم هذا التحسن لا تزال الضغوط السلبية قائمة، مع استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يعزز من هيمنة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، خاصة مع تحركه بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما قد يحد من فرص استمرار الصعود ويبقي على احتمالات التراجع قائمة خلال الفترة المقبلة.